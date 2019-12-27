TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ'den dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ'den dava - Son Dakika

TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ'den dava

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün firari TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ'den dava, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün firari TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespiti üzerine Öksüz hakkında soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Öksüz, emniyetteki ifadesinde terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, programı kendisine Berat Koşucu isimli arkadaşının yüklediğini söyledi.

Başsavcılık, FETÖ'nün firari TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede, Öksüz'ün adı kayıtlı telefon hattından ByLock programına 7 Aralık 2014 ile 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında 3 bin 816 kez girdiği tespitine yer verildi.

Öksüz'ün, iddianamede yer alan beyanında ByLock'u Berat Koşucu'nun yurt dışına gideceği sırada haberleşmek amacıyla yüklediğini öne sürdüğü, etkin pişmanlık hükümlerinden faydanlanmak istediği belirtildi.

İddianamede, Ali Emre Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken yargılamanın 25 Mart'ta başlaması kararlaştırıldı.

Firari Adil Öksüz, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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