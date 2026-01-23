TÜGVA Van Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Başkanı Hamza Sığınç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sığınç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını seçen Sığınç, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" ve Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" fotoğraflarına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını tercih eden Sığınç, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Sığınç, yarışmada birbirinden anlamlı fotoğrafların yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.