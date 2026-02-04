TÜİK'in Enflasyon Hesaplaması Eleştirildi

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyon Başkanı Orhan Yıldırım, "TÜİK yine masa başında enflasyonu düşük gösterme hilesine başvuruyor" dedi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından TÜİK'in enflasyon hesaplamasında değişiklik yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"TÜİK enflasyonu düşüremeyince enflasyon hesabını değiştirdi. TÜİK'in enflasyon hesaplamasında halkın en çok harcama yaptığı konut, kira, su, elektrik, sağlık, eğitim, doğal gaz, gıda ve alkolsüz içeceklerin payını düşürdü. TÜİK yine masa başında enflasyonu düşük gösterme hilesine başvuruyor."