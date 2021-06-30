Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan sahte ilaçlara karşı vatandaşları uyardı Açıklaması - Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte ilaçların etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etki, zehirlenme ve ölüme neden olabildiğini, bu yüzden vatandaşların ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin etmesi gerektiğini belirtti.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda internetin gelişmesiyle hızla artan sahte ilaç ticaretinin Kovid-19 ile daha da arttığını bildirdi.

Dünyada birçok ürünün sahtesinin üretilerek insanlara ulaştırıldığına dikkati çeken Saydan, "Ancak unutulmamalı ki ilaç bir ayakkabı ya da bir çanta gibi kullanılmıyor. Her şeyin sahtesi kullanılınca insana zarar vermeyebilir ama ilacın sahtesi zarar verir. Çünkü sahte ilaç ölümcül sonuçlara yol açar." ifadelerini kullandı.

Sahte ilaçla beraber sahte kozmetik ürünlerde de ciddi artışlar olduğunu belirten Saydan, kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen ve gerekli inceleme ve analizleri yapılmamış bu ürünlerin satılmasının halk sağlığı açısından büyük riskler taşıdığını vurguladı.

"Asla internet üzerinden ilaç alınmaması gerekiyor"

Türkiye'de sahte ilaçların başında zayıflama ilaçları, afrodizyak etkili ilaçlar, saç ürünleri ve hormonların başı çektiğini ifade eden Saydan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle internet sitelerinden yapılan özendirici ve süslü söylemlere aldanılmaması ve asla internet üzerinden ilaç alınmaması gerekiyor. Çünkü sahte ilaçlar en çok internet üzerinden satış imkanı buluyor. Sahte ilaçlar, etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkiler, zehirlenmeler ve hatta ölümlere neden olabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımız ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin etmeli. Eczanelerimizdeki ilaçlar İlaç Takip Sistemi diğer ürünler ise Ürün Takip Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığının takip ve kontrolü altındadır. Eczanelerimizdeki her bir ilacın üstünde karekodu bulunmaktadır. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir uygulama ile vatandaşlar eczanelerimizden aldıkları ilaçların karekodlarını akıllı cep telefonları ile kontrol edebilmektedir. Dolayısıyla eczanelerden sahte ilaç alınması söz konusu olmadığı için vatandaşlarımız ilaç temin ederken sağlıklarını riske atacak yollardan uzak durmalıdır. Halk sağlığına ciddi bir tehdit oluşturan eczane dışında ilaç satışına izin verilmemeli, internet üzerinden tedavi edici özelliği belirtilerek ilaçmış gibi satılan ürünlere göz yumulmamalı bu konuda ağır yaptırımlar uygulanmalıdır."