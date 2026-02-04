Tunç Körpe Okuluna Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Tunç Körpe Okuluna Döndü

Tunç Körpe Okuluna Döndü
04.02.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lösemiyi yenen 12 yaşındaki Tunç Körpe için Kaş'ta duygusal bir karşılama etkinliği düzenlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, lösemiyi yenerek 2,5 yıllık aranın ardından okuluna dönen 12 yaşındaki Tunç Körpe için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki Hilmi Toksoy İlk-Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Körpe, yaklaşık iki buçuk yıl süren zorlu lösemi mücadelesini kazanarak yeniden okul sıralarına döndü. Tunç'un bu özel günü nedeniyle, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte arkadaşlarının ellerindeki Türk bayraklarıyla oluşturdukları tünelden geçen Körpe'yi, tünel sonunda ellerinde balon bulunan öğretmenleri ve arkadaşları karşıladı. Dairenin içine alınan Körpe, arkadaşlarıyla balonları gökyüzüne bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Aydeniz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün güzel bir kavuşma yaşadıklarını söyledi.

Körpe'ye "hoş geldin" diyen Aydeniz, sağlıklı ve başarılı bir ömür diledi.

Tunç Körpe'nin babası Özcan Körpe de oğluna 2023'ün eylül ayında lösemi teşhisi konulduğunu ve zor bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Oğlunun sağlığına kavuştuğunu dile getiren Körpe, "Bugün oğlum yeniden okuluna başlıyor. Bu süreçte doktorlarımıza, okulumuza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve kolluk kuvvetlerimize çok teşekkür ederiz. Bugün güzel bir etkinlik oldu, balonları gökyüzüne saldık. Çok mutluyuz, bu mutluluğu anlatmak çok zor." dedi.

Tunç Körpe ve etkinliğe katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Antalya, Çocuk, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunç Körpe Okuluna Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:17:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Tunç Körpe Okuluna Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.