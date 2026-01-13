Tunceli'de Çığ Düşmesi

TUNCELİ'de dün sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar nedeniyle, Ağlayan Kayalar mevkiinde yol kenarına çığ düştü.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde çığ riskini artırdı. Dün sabah saatlerinden itibaren aralıksız süren kar yağışı sırasında Tunceli–Erzincan karayolunun 42'nci kilometresinde Ağlayan Kayalar mevkiinde yol kenarına çığ düştü. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede kar yağışının sürmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekiplerin olası yeni çığ riskine karşı güzergah boyunca kontrollerini sürdürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,