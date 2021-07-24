Tunceli'de 'Hıdıroz' ismi verilen organik karpuz tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin özellikle Kıraçlar ve Sakyol köylerinde susuz ve organik olarak üretilen karpuzlar, tezgahlarda yerini almaya başladı.

İlçeye bağlı Kıraçlar ve Sakyol başta olmak üzere çevre köylerde ailelerin ekonomilerine önemli bir katkı sunan organik karpuzun hasadı başladı. Yörede 'Hıdıroz' karpuzu olarak bilinen ve tamamen organik olarak yetiştirilen karpuzlar, hasadın ardından ilçedeki manavlar ile pazarlarda yer aldı.

Susuz tarlalarda ürettiklerini ve kimyasal madde kullanmadıkları için karpuzun daha da lezzetli hale geldiğini belirten üreticilerden Mahsuni Kaya, "Karpuzumuz bölgede Hıdıroz karpuzu olarak tanınmaktadır. Köyümüzde ürettiğimiz karpuzlar pazarda yoğun ilgi görüyor. Karpuzlarımızı susuz ve tamamen doğal şekilde üretiyoruz. Bu sebeple bölgemizde üretilen karpuzun lezzeti fark edilir derecede güzel. Ürettiğimiz ürünü tüketiciye ulaştırırken kalitesinden hiçbir şüpheniz yoksa üretmenin hazzını daha iyi yaşıyorsunuz. Bizim için de karpuz yetiştiriciliği bir gelir kapısı oluyor. Karpuzumuz, köylerimizin eski ismi olan Hıdıroz karpuzu isimleriyle tanınıyor. Tadan herkese karpuzumuz afiyet şeker olsun" dedi.

(Sezai Akın/İHA)