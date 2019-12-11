Tunceli'de "İpek Böceği Yetiştiriciliğinin Altyapısının Geliştirilmesi" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de 'İpek Böceği Yetiştiriciliğinin Altyapısının Geliştirilmesi' paneli - Son Dakika

Tunceli'de "İpek Böceği Yetiştiriciliğinin Altyapısının Geliştirilmesi" paneli

6 saat önce

Tunceli'de "İpek Böceği Yetiştiriciliğinin Altyapısının Geliştirilmesi" paneli düzenlendi.

Tunceli'de

Tunceli'de "İpek Böceği Yetiştiriciliğinin Altyapısının Geliştirilmesi" paneli düzenlendi.

Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen panel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Tuncay Sonel, düzenlenen panelin ipek böceği yetiştiriciliği için çok önemli olduğunu söyledi.

Kentin önceki yıllarda terörle anılan bir yer olduğunu anımsatan Sonel, şöyle konuştu:

"Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan ilimiz. Başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın destekleri ve güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Cumhurbaşkanımızın ilimize olan destek ve ilgisi ile yapılan çalışmalar Tunceli'nin çehresini değiştirdi. Dışarıdan gelen misafirlerimiz bir kaç yıl öncesi ile karşılaştırmayı çok iyi yapabiliyor. Munzur Nehri'nde baraj olayı vardı ve biz dedik ki baraj değil Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak ve Dünya Rafting Federasyonu tarafından bu nehrimiz parkur ilan edildi. Biz burada 20 ülkeden 800 sporcuyu ağırladık."

Sonel, kente gelen turist sayısında önemli oranda artış olduğunu belirterek, otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını dile getirdi.

Yatırımcıları bölgeye çekmek istediklerini aktaran Sonel, "Devletimizin desteklerinden faydalandırmak için ne gerekiyorsa yaparız. Toprak boş durmayacak üretmek lazım. 120 dönüm ve ülkemizin yüzde 8'ini karşılayacak olan ipek böcekçiliği ihtiyacını daha da artırmamız lazım. Belirli alanlarda markalaşmamız lazım. Bu yüzden düzenlenen bu panel çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tunceli, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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