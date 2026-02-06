Tunceli\'de MLKP Üyesi Tutuklandı

Tunceli'de MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince MLKP terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt üyesi olduğu belirlenen O.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüpheli O.Ç.'nin örgüt içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri koordinasyonundan sorumlu olduğu, Tunceli'de gerçekleştirilen eylem ve etkinlikleri organize ettiği tespit edildi. Şahsın ayrıca terör örgütünün yayın organı olan gazetenin dağıtım ve satışını yaptığı, örgütün gündemine ilişkin basın açıklamaları ve yürüyüşleri organize ettiği, kırsal alanda etkisiz hale getirilen örgüt mensupları için anma etkinlikleri düzenlediği ve örgüt mensuplarına ait mezarların yapımı ile finansmanını sağladığı belirlendi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Tunceli İl Temsilcisi olduğu öğrenilen O.Ç. hakkında daha önce "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme" ile "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından toplam 9 ayrı adli işlem yapıldığı bildirildi. Operasyon kapsamında şüpheliye ait adres ve parti binasında yapılan aramalarda; çok sayıda toplatma kararı bulunan afiş, kitap, dergi, gazete, flama, yelek ve dijital materyalin yanı sıra üzerinde "tutsaklar için bağış kutusu" ibaresi bulunan 1 adet ahşap kutu ile 2 adet cezaevi mektubu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin tüm faaliyetlerine karşı mücadelenin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - TUNCELİ