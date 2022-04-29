Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi - Son Dakika
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Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

29.04.2022 17:40
Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileriyle ilgili eğitim verildi.

Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileriyle ilgili eğitim verildi.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Tunceli Öğretmenevi'nde eğitim programı düzenlendi.

Programda, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, katılımcılara aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları ile sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hayat önerilerine ilişkin bilgi verdi.

Kentte iki süren eğitime yaklaşık 400 öğrenci ve 250 öğretmen katıldı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, AA muhabirine, kentte yaşayan vatandaşların doğal beslenmeye dikkat ettiğini söyledi.

İldeki çocukların sürekli sporla ilgilendiğini belirten Erk, "Burada obezite çocuk sayısı çok az ve bu farkındalığı takdir ediyorum. Tunceli, 33 ilin içerisinde bir farkındalık yarattı." dedi.

Eğitime, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Türk Böbrek Vakfı Renal Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da katıldı.

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milli eğitim bakanlığı, Türk Böbrek Vakfı, Sağlıklı Beslenme, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi - Son Dakika


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