Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı

Tunceli\'de Yoğun Kar Yağışı
15.01.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de ocak ayının ilk yarısında yağış miktarı 65 yılın ortalamasını aştı, 1314 olaya müdahale edildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, bu ayın ilk yarısında kentte ölçülen yağış miktarının son 65 yılın ocak ayı ortalamalarını aştığını bildirdi.

Aygöl, Moğultay Mahallesi'ndeki Valilik binasında düzenlediği toplantıda, kar yağışının bereket, bolluk ve temizlik olduğunu söyledi.

Karın beraberinde bazı sıkıntılar getirdiğine dikkati çeken Aygöl, şunları paylaştı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşımda aksamalar, çığ düşmeleri, mahsur kalma olayları, trafik kazaları, enerji kesintileri ve çatı çökmeleri gibi muhtelif olaylar yaşanmıştır. 2026 Ocak ayının ilk yarısında ölçülen toplam yağış miktarı son 65 yılın ocak ayları ortalamalarını aşmıştır. 1960 yılında ocak ayı ortalaması en son metrekare başına 131,2 kilogram olarak ölçülmüşken, bu yıl ocak ayının henüz başındayken bu oran 151,4 kilogramı geçmiştir. Ocak ayının henüz tamamlanmamış olmasını dikkate aldığımızda ay sonuna kadar gelecek yağışlarla birlikte bu farkın daha da artması beklenmektedir."

Aygöl, Tunceli'nin yıllık ortalama 650 kilogram yağış aldığını belirterek, "Ocak ayının ilk yarısında yıllık ortalamanın dörtte biri kadar yağış almıştır. İl ve ilçe merkezlerinde yağış miktarlarıyla kar kalınlıkları yüksek seviyeye ulaşmış, özellikle Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde kar kalınlığının 160 santimetreyi geçtiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kardan kaynaklı 1314 olaya müdahale edildi

Karla mücadele çalışmalarına da değinen Aygöl, şu bilgileri verdi:

"144 mahsur kalma vakası, 131 trafik olayı, 3 trafik kazası, 850 sağlık vakası, bir çığ vakası ve 185 yardım talebi olmak üzere 1314 olaya tüm kurumlarımızca koordineli şekilde toplamda 2 bin 146 personel, 348 araçla hızlı, etkin şekilde müdahale edilmiştir. Meydana gelen 1314 vakada herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması en büyük temennimiz olup, çok şükür ki bu yönde olumsuz bir durum yaşanmamıştır."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya ile Karayolları 86. Şube Şefi Eda Toprak katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Valilik, Tunceli, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:09:03. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.