Tunceli'de Yoğun Yağış ve Kar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunceli'de Yoğun Yağış ve Kar

18.01.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 3 günde yağan kar, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı; 273 köy yoluna ulaşıma açıldı.

TUNCELİ'de 3 gündür süren yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Kapanan 300 köy yolundan 273'ü ulaşıma açılırken, 27 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, bu ayın ilk yarısında Tunceli'de ölçülen yağış miktarı, son 65 yılın ocak ayı ortalamalarının üzerine çıktı. Yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, yüksek rakımlı bölgelerde ise 2 metreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Vali Şefik Aygöl ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertuğrul Aslan ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ayhan Yılmaz'ın koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ekipleri 58 iş makinesi ve 140 personelle ulaşıma kapalı olan 300 köy yolundan 273'ü ulaşıma açıldı. 27 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. )

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Ulaşım, Güncel, Yağan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Yoğun Yağış ve Kar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 14:58:26. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Yoğun Yağış ve Kar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.