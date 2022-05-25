TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

AMASYA'da tünelde kontrolden çıkıp, takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü Mehmet Ali Karslı, yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Suluova ilçesi Şehzade Tüneli girişinde meydana geldi. Mehmet Ali Karslı yönetimindeki 55 LK 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada ters dönen otomobilde yaralanan sürücü, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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