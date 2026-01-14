Tunus'ta 14 Ocak Devrimi'nin 15. Yılı - Son Dakika
Tunus'ta 14 Ocak Devrimi'nin 15. Yılı

14.01.2026 21:16
Nahda Hareketi, 15. yıl dönümünde barışçıl mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, 23 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin devrildiği 14 Ocak Devrimi'nin 15. yıl dönümünde "barışçıl mücadeleye devam edecekleri" mesajını verdi.

Nahda Hareketi, 14 Ocak 2011'deki devrimin 15. yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de yürürlüğe koyduğu "istisnai önlemlerin" oluşturduğu koşullara işaret edilerek, Said'in söz konusu tarihten bu yana izlediği politikaların reddedildiği ifade edildi.

Ülkedeki siyasi tutukluların serbest bırakılması talebinde bulunulan açıklamada, 14 Ocak Devrimi'nin hedeflerine bağlılık vurgusu yapıldı.

Tunus'un derin bir siyasi çıkmaza girdiği, anayasal kurumlara sayısız saldırı gerçekleştirildiği, 2021 yılından beri yapılan seçimlerin özgür ve adil demokratik koşullardan yoksun olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tunus'ta bu süre zarfında çok sayıda siyasi muhalifin, sivil aktivistin, insan hakları savunucusunun, gazetecinin ve iş insanının asılsız suçlamalar ve adil olmayan yargılamalarla tutuklandığı ifade edildi.

"Bu bağlamda, demokratik süreci yeniden tesis etmek için barışçıl ve yasal mücadeleye olan bağlılığın" teyit edildiği açıklamada, Tunus'un geleceği için kapsamlı ulusal bir diyalog sürecinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Said'in "25 Temmuz olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Tunus

