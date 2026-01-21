Tunus\'ta Şiddetli Yağışlar: 4 Ölü

Tunus'un başkenti Tunus'ta şiddetli nedeniyle hizmetleri askıya alınan bir demiryolu, 20 Ocak 2026. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

TUNUS, 21 Ocak (Xinhua) -- Tunus'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Tunus Haber Ajansı (TAP), ülkede 1950'den bu yana ilk kez bu ölçekte yağışların kaydedildiğini bildirdi.