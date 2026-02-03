TÜRASAŞ Ziyareti ve İstihdam Projesi

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz ve Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu'nun yer aldığı ziyarette Tever, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nı inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, projenin istihdama ve milli ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen fabrikanın yaklaşık 250 vatandaşa yeni istihdam sağlayacağını belirten Tever, şu ifadeleri kullandı:

"Üretim faaliyetlerinin başlamasıyla ülke ekonomimize yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katma değer kazandıracak. Sakarya'mızı raylı sistemlerin merkezi haline getirecek bu projeyi ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her zaman yanımızda olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz."

Elektrik, elektronik ve elektromekanik sektörü buluşacak

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), "Elektrik, Elektronik ve Elektromekanik Fuar ve Sektör Buluşması" programı düzenleyecek.

SATSO'dan yapılan açıklamada, elektrik, elektronik ve elektromekanik alanlarında faaliyet gösteren firma ve sektör profesyonellerinin bir araya geleceği, ürün ve hizmetlerin tanıtılacağı fuarda farklı sektörlerden temsilciler için işbirliği imkanları bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, SATSO 10. Meslek Komitesi'nin organizasyonuyla düzenlenecek fuarın 12 Şubat Perşembe günü saat 10.00-17.00'de SATSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirileceği belirtildi.