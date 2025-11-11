Turgutlu'da 'Koca Nasrettin' Tiyatro Oyunu Ücretsiz Sahnelenecek - Son Dakika
Turgutlu'da 'Koca Nasrettin' Tiyatro Oyunu Ücretsiz Sahnelenecek

11.11.2025 13:58
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Koca Nasrettin' oyunu, 12 Kasım Çarşamba akşamı Turgutlu'da ücretsiz olarak sahne alacak. Oyun, Nasrettin Hoca'nın mizah dolu dünyasını tiyatroseverlerle buluşturacak.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Koca Nasrettin" oyunu, 12 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de tiyatroseverlerle buluşacak. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyuna girişler ücretsiz olacak.

Turgutlu Belediyesi, farklı türlerdeki tiyatro oyunlarını izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Nasrettin Hoca'nın hayatını mizah ve bilgelikle sahneye taşıyan "Koca Nasrettin" oyunu, Turgutlu'da perdelerini açacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Kubilay Penbeklioğlu'nun üstlendiği, Birgül Yeşiloğlu Güler'in kaleme aldığı, Bartu Kaan Şensoy'un yönettiği oyun, Selim Can Doğancı'nın performansıyla hayat bulacak.

Oyun, 12 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde Turgutlulu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Girişlerin ücretsiz olacağı oyuna gitmek isteyenler için saat 19.00'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz seferler düzenlenecek.

"Nasrettin Hoca'nın dünyasında bir arada olmaya davet ediyoruz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda tüm hemşehrilerimizin kültür sanat faaliyetlerine eşit şekilde ulaşabilmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birbirinden güzel oyunları bizlerle buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu, 'Koca Nasrettin' oyunuyla Turgutlu'muzda misafir edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 12 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de Ekrem Gürel Kültür Merkezimizde Nasrettin Hoca'nın güldürürken düşündüren dünyasında bir arada olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

