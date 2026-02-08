Turgutlu'da Taşkın ve DSİ Müdahalesi - Son Dakika
Turgutlu'da Taşkın ve DSİ Müdahalesi

08.02.2026 20:39
Manisa Turgutlu'da Irlamaz Çayı taştı, DSİ moloz dökerek su akışını kontrol altına alıyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde uzun süren yağışlar sonrası taşan Irlamaz Çayı'nda Devlet Su İşleri tarafından suyun akışını önlemek için moloz dökülerek çalışma başlatıldı.

Turgutlu'da önceki gün etkili olan şiddetli sağanaklar sonrası debisi yükselen Gediz Nehri'nin ardından Irlamaz Çayı da taştı. Taşkın sonrası ilk belirlemelere göre Turgutlu Ovası'nda 450 hektarlık alan sular altında kaldı. Bölgedeki tarım arazileri ciddi zarar görürken, binlerce dönüm alanın göle döndüğü gözlendi. Özellikle ovadaki tarımsal üretimi tehdit eden taşkın, çiftçileri zor durumda bıraktı.

Yaşanan taşkının ardından bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle Irlamaz Çayı'ndan çevreye yayılan su akışını kontrol altına almak için moloz dökerek set güçlendirme çalışması başlattı.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (Manisa),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
