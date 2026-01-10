Turhal'da Heyelan Kapanan Yol Açıldı - Son Dakika
Turhal'da Heyelan Kapanan Yol Açıldı

Turhal\'da Heyelan Kapanan Yol Açıldı
10.01.2026 19:22
Tokat'ın Turhal ilçesinde heyelan sonrası kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Turhal-Yenisu köyü yolu, heyelan sonucu düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekiplerinin, Devlet Su İşlerinin (DSİ) iş makinesi desteğiyle yaptıkları çalışma sonucu yolda ulaşım yeniden sağlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, AA muhabirine, sabah yolda heyelan olduğunun bildirilmesi üzerine hemen çalışmaya başladıklarını belirterek, "Bölgede tekrar kayaların düşme riskine karşı DSİ'den daha büyük iş makinesi istedik. Ekiplerimizin yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı." dedi.

Kaynak: AA

