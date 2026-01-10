Turhal\'da Tarım ve Hayvancılık Toplantısı

Tokat'ın Turhal ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı tarım ve hayvancılık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Turhal İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sarı tarafından çiftçilere bitkisel ve hayvansal üretim destekleri, besilik ithal hayvan başvuru şartları, kapasite raporu düzenlenmesi aşamaları, şap hastalığı ve diğer hastalıklar, düşen küpe uygulamaları, Trakya yakası sevk işlemleri, küpeleme ve aşılama çalışmaları konularında bilgi verildi.

Sarı, Tokat'ın önde gelen tarım ve hayvancılık bölgesi olan Turhal'da hedeflerinin tarım ve hayvancılığı çiftçiler ve sivil toplum kuruluşları ile fikir alış verişi yaparak en üst düzeye taşımak olduğunu kaydetti.