Turhal'da yangın: Bir kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Turhal'da yangın: Bir kadın hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Turhal\'da yangın: Bir kadın hayatını kaybetti
Haber Videosu

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen yangında bir kadın hayatını kaybetti, inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Tokat-Turhal kara yolu üzerinde, ilçeye bağlı Çaylı köyü yakınlarında bulunan bir mekanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında, M.B.S. isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Turhal, Tokat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Turhal'da yangın: Bir kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunu vuran kadından pes dedirten savunma: Evlenmeyi reddetti, vurdum Komşusunu vuran kadından pes dedirten savunma: Evlenmeyi reddetti, vurdum
Beşiktaş’tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin Musaba’yı ikna ettiği maaş Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş
Hava kirliliği ülkeyi olumsuz etkiledi Tüm maçlar iptal Hava kirliliği ülkeyi olumsuz etkiledi! Tüm maçlar iptal
Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu
4.5 yıllık anlaşma Fenerbahçe ilk transferini yaptı 4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı

13:04
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
12:12
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
11:45
Putin İngiltere’ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
11:42
Futbolda FETÖ soruşturması Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
11:41
Berna Laçin’in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
10:36
Sadettin Saran, adliyede
Sadettin Saran, adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 13:19:30. #7.13#
SON DAKİKA: Turhal'da yangın: Bir kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.