Turizm: Güney Avrupa ülkeleri yazın turist çekebilmek için neler yapıyor?

Ekonomileri önemli ölçüde turizme bağlı olan Güney Avrupa ülkeleri, yaklaşan yaz sezonu öncesi Avrupalı turistleri ülkelerine çekebilmek için yoğun bir tanıtım yarışına girdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu tarafından gündeme getirilen "aşı sertifikası" uygulaması henüz hayata geçirilemezken, Güney Avrupa ülkeleri, salgın döneminde güvenli bir tatil olanağı sunmak için, turistlere değişik kolaylıklar sunmaya hazırlanıyor.

Turizm sektörü, Covid salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Özellike Batılı turistlerin en fazla tercih ettiği Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Portekiz koronavirüs nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşadı.

Sektördeki çok sayıda işletme, verilen desteklere rağmen ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu nedenle yaklaşan turizm sezonunun daha az zararla atlatılabilmesi için birçok ülke, salgın önlemlerini önemli ölçüde gevşetme kararı aldı.

Aşılamada turistik bölgelere öncelik veren bazı ülkeler, turistlere karantina muafiyeti ve ülkelerine dönüşte ücretsiz PCR testi gibi kolaylıklar sağlamaya hazırlanıyor.

Özellike kişisel verilerin gizliliği ve aşı olmayı reddeden kişilere ayrımcılık yapılacağı tartışmaları nedeniyle, Avrupa genelinde aşı sertifikası ya da dijital yeşil sertifika uygulaması henüz hayata geçirilemedi.

Bu nedenle, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi turizm ülkeleri arasında, Avrupalı turisti ülkelerine çekebilmek için yoğun bir yarış başladı.

Fransa hükümeti, tatile gelen Avrupalı turistlere, ülkelerine dönüşleri öncesinde ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı. Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Devlet Clément Beaune, Avrupalı turistlerin bir numaralı tercihi olmak istediklerini söyledi.

Bu kolaylık, birçok Avrupa ülkesi vatandaşının Fransa'yı tercih etmesi için önemli bir neden. Çünkü, çoğu ülkede seyahat sertifikası ve PCR testi oldukça pahalı. Seyahat amaçlı PCR testi İsveç'te 300, Finlandiya'da 200 euro civarında.

İspanya'da test fiyatları 120 euro, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde ise 65 eurodan başlıyor. Bu nedenle, Fransa'nın kararının, yüksek test ücretleri nedeniyle şimdilik tatil planı yapmayan birçok kişinin fikrini değiştirmesine neden olacağı belirtiliyor.

Güney Avrupa ülkelerinin sezon öncesi turistlere yönelik aldıkları bazı kararlar şöyle:

İtalya

İspanya

Yunanistan

Fransa

Hırvatistan:

Portekiz

'Turist çekme yarışı daha da hızlanacak'

Belçikalı turizm uzmanı Robrecht Willaert, Nieuwsblad gazetesine, yaz sezonu yaklaşırken, Güney Avrupa ülkeleri arasındaki "turist çekme yarışının" daha da hızlanacağını söylüyor.

Leuven Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jan van den Borg da, ücretsiz PCR testi ya da kısıtlamalardan muaf tutulmanın yanı sıra, turistleri cezbedecek farklı yöntemlerin de uygulanabileceğini söylüyor.

Van den Borg'a göre, Dubai'nin birkaç önce yaptığı gibi, "aşılama dahil tatil paketleri" ya da ABD'deki New York kentinin, bütün turistleri aşılama planı gibi, bazı "çılgın" fikirler de gündeme gelebilir.

Türkiye'de ise Turizm Bakanlığı'nın hazırlattığı, Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosu, içeriğindeki "Siz eğlenin, ben aşı oldum" sloganı ile büyük tartışma yaratmıştı.

Çok kısa süre yayında kalan video, paylaşılan hesaptan silindi ancak sosyal medyada en çok konuşulan konu haline gelmişti.

Salgın döneminde turistlere, Türkiye vatandaşlarından daha fazla hak tanınmış; kapanma döneminde dahi, turistler plajlara gidip, ülke çapında seyahat edebilmişti.