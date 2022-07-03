Turizm merkezlerinde bayram öncesi yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi

Turizm merkezlerinde bayram öncesi yoğunluk

03.07.2022 11:56

Turizm merkezlerinde bayram öncesi yoğunluk UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanmaya başladı Türkiye'nin turizm merkezlerin arasında önemli bir yere...

Turizm merkezlerinde bayram öncesi yoğunluk

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanmaya başladı

MERSİN - Türkiye'nin turizm merkezlerin arasında önemli bir yere sahip olan Kızkalesi başta olmak üzere Mersin sahillerinde bayram öncesinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanmaya başladı. Kurban bayramının da 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatil planı yapanlar temiz denizi ve altın kumuyla bilinen Kızkalesi'ni tercih ediyor. Bayramla birlikte yüzde 100'ün üzerinde doluluk beklenen Kızkalesi ve çevresindeki tüm tatil mekanlar da, bayram öncesi tercih edenleri ağırlıyor. Bayram öncesi tatil yapanlar sıcaklıkların arttığı bugünler de denize girerek serinlemenin yanı sıra tekne gezisinden suda yapılan çeşitli etkinliklere katılarak vakit geçiriyor.

Gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından aileler, su seviyesinin metrelerce çocuk boyunu geçmemesi nedeniyle özellikle Kızkalesini tercih ediyor.

Adana'dan tatile geldiğini belirten Yavuz Karyağdı, "30 senedir Kızkalesi'nden başka yere gitmiyoruz. Sürekli buraya geliyoruz. Tercih etme sebebimiz kumu, denizin temizliği bir de Adana'ya yakın olması. Eskiye göre hava biraz serin ama iyi. Hafta sonu da olmasıyla birlikte kalabalık, bayramda da daha yoğun olur" dedi.

Ailesiyle Ankara'dan tatile gelen Pınar Polat ise, "Bayramdan önce biraz yoğunluk var ama bayram sezonunda da burada daha fazla yoğunluk oluyor. O yüzden bizde bayram haftasında gelmeyi tercih etmedik çok kalabalık olacağı için, bayramdan önceki haftayı tercih ettik. Ankara'da hiç yaz olmadığı için burası bize çok sıcak geliyor. Her seneye göre nem biraz daha az" ifadelerini kullandı.

Kızkalesi manzarasında denize girip sahil de top oynadıklarını belirten gençler de okullarının tatilde olduğu için güzel vakit geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kuluçkadan çıkan birlerce yavru allı turna görsel şölen sundu Kuluçkadan çıkan birlerce yavru allı turna görsel şölen sundu Kahramanmaraş'ta tekvando siyah kuşak dan ve terfi sınavları yapıldı Kahramanmaraş'ta tekvando siyah kuşak dan ve terfi sınavları yapıldı
Kaynak: İHA

Kızkalesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turizm merkezlerinde bayram öncesi yoğunluk - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 12:03:31. #1.13#
SON DAKİKA: Turizm merkezlerinde bayram öncesi yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement