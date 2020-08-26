Turizm sektörü rakamlardan umutlu

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm kenti Antalya'ya havayoluyla 3 günde 100 bin turist ve 500'ün üzerinde uçak geldiğine değinerek, Antalya'nın pandemi sürecinde Akdeniz havzasındaki önemli destinasyonları olan tatil yerlerinden daha fazla yolcu aldığını kaydetti. Yavuz, "Bize 3 günde 100 bin civarında turist gelirken, Girit'e 50 binlerde turist geliyor. Bu da o bölgelerin büyük sıkıntılar yaşadığını gösteriyor" dedi.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'ya 3 günde 100 bin turist ve 500'ün üzerinde uçak geldiğini söyleyen Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, Covid-19 sürecinde açıklanan bu rakamların oldukça iyi olduğuna dikkat çekti. Antalya'nın pandemi döneminde iyi bir mücadele verdiğini belirten Yavuz, "Havalimanının açıkladığı rakamlar umut verici. Antalya'ya 3 günde 100 bin turist ve 500'ün üzerinde uçak geldi. Antalya, Akdeniz Bölgesi'ndeki en önemli turizm destinasyonu. Paris'ten başlayarak, İtalya'nın bazı bölgeleri, Yunanistan'ın bazı bölgeleri, Hırvatistan'ın sahil kesimi olmak üzere birçok yerde seyahat uyarısı var" dedi.

"Turizm destinasyonları ağır darbe aldı"

Almanya'nın 4 Ağustos'ta Antalya'ya kapılarını açtığını hatırlatan Yavuz, "En büyük hareketlilik 10 Ağustos'ta Rus turistlerle oldu. Yoğunluk artarak devam etti. Antalya şu anda Akdeniz havzasındaki önemli destinasyonları olan yerlerden daha fazla yolcu alıyor. Zaten diğer turizm destinasyonları bu süreçte ağır darbeler aldı. Hırvatistan çok ağır darbe aldı, Girit Yunanistan'dan gelen vakalardan dolayı huzursuz ve mutsuz. Bize 3 günde 100 bin civarında turist gelirken, Girit'e 50 binlerde turist geliyor. Bu da o bölgelerin büyük sıkıntılar yaşadığını gösteriyor" diye konuştu.

"Eylül ve Ekim ayında geliştirmeliyiz"

Eylül ve Ekim aylarını çok iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'nın Antalya'ya seyahat uyarısını kaldırmasından sonra hareketlilik bekliyorduk. Çok ciddi değişim olmadı. Eylül ve Ekim ayları Alman ve Avrupa pazarında sonbahar tatili olan bir dönem. Eylül ve Ekim döneminde geliştirip ilerleyebilirsek sezonu sıkıntılı ve biraz daha hasarsız atlatmış oluruz."

2020 sezonunun 2019 turizm sezonuyla kıyaslanmasının doğru olmadığının altını çizen Yavuz, "2019 en iyi yılımızdı, 16 milyona yakın turisti ağırladık. 2020'de dünya turizm tarihi için bir kriz yaşandı. Bu ikisini kıyaslamak pek bir şey vermiyor. Antalya şu ana kadar iyi bir sınav verdi. Uçağıyla, oteliyle, hizmetleriyle iyi bir sınav verdi" dedi. - ANTALYA