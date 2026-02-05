Türk Bayrağı İçin Pedal Çevirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" temasıyla düzenlenen bisiklet sürüş etkinliğinde öğrenciler, Türk bayrağının manevi değerine dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, okullarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerine yönelik farkındalık çalışmaları sürüyor. İkinci eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullar Türk bayraklarıyla donatılırken, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş çalışmaları ile sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi ile Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde, haftanın anlam ve önemine dikkat çeken "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" temalı bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi. Bayrağın bağımsızlığımızın simgesi, eğitimin ise istikbalin teminatı olduğu bilinciyle gerçekleştirilen etkinlikte, milli birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi ve vatan sevgisinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinlikte konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Türk bayrağının milletin bağımsızlık ruhunu ve ortak değerlerini temsil ettiğini belirterek, "Bayrağımız bu topraklarda verilen mücadelenin, fedakarlığın ve bağımsızlığımızın en güçlü sembolüdür. Maarif ise milletimizin istikbalini inşa eden en temel güçtür" dedi. - AYDIN