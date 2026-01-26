Türk Deniz Kuvvetleri Senegal\'de Eğitim Veriyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Senegal'de arama kurtarma eğitimi ve desteği faaliyetlerinde bulunduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz, Senegal'in sorumluluğunda bulunan arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla görev yapıyor. Bu kapsamda, Senegal hava sahası ile deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi maksadıyla Senegal uçucu personelinin de katılımıyla çevre tanıma uçuşları icra edildi" ifadelerine yer verildi.