Türk Futbolunda Disiplin Sevkleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türk Futbolunda Disiplin Sevkleri

Türk Futbolunda Disiplin Sevkleri
09.01.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 08.01.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"1- Galatasaray Kulübü'nün 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Fenerbahçe Kulübü'nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Samsunspor Kulübü'nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Samsunspor Kulübü futbolcusu Antoine Makoumbou'nun aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Etkinlikler, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Futbolunda Disiplin Sevkleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
13:11
Türkiye, Suriye’deki gelişmeleri milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde izliyor
Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde izliyor
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 14:00:21. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Futbolunda Disiplin Sevkleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.