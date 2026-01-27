Türk Halk Müziği Sanatçısı Seha Okuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Halk Müziği Sanatçısı Seha Okuş Hayatını Kaybetti

Türk Halk Müziği Sanatçısı Seha Okuş Hayatını Kaybetti
27.01.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

98 yaşında vefat eden Seha Okuş, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Türk halk müziğine büyük katkılarıyla anılacak.

İstanbul'da 98 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk halk müziğinin unutulmaz eserleri arasında yer alan 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Burçak Tarlası' ve 'Seher Vakti Bülbül Ağlar' ile hafızalara kazınan usta sanatçı Seha Okuş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, Betül Demir, Okuş'un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Seha Okuş'un cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayrıca sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, taziyeleri kabul ettikten sonra rahatsızlığı nedeniyle camiden ayrıldı.

'GERÇEKTEN ÇOK SEVİLİYORMUŞ'

Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, "Seha Okuş'un yeğeniyim. Hepiniz buradaki kalabalığı görüyorsunuz. Tahmin ediyorum ki halam, hem sağlığında hem de vefatından sonra bize çok büyük mesajlar verdi; burada toplanarak bunu bir kez daha gösterdi. Anladım ki gerçekten çok seviliyormuş. Sağlığında bu kadar sevildiğinin aslında çok farkında değildik. Özellikle 'Hasretinle Yandı Gönlüm' türküsü… Vefatından sonra gerek sosyal medyada gerek basında bundan bahsedildiğinde, kendisini tanımayanlar bile 'O türküyü söyleyen mi? Ne kadar güzel' diyerek çok sıcak mesajlar ilettiler. Herkese, tüm sevenlerine şükranlarımı sunuyorum. Buraya kadar gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

'O EŞSİZ SESİYLE HER ZAMAN YAŞAYACAK'

Şarkıcı Betül Demir ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten ömrünü müziğe ve kültürümüzü yaşatmaya adamış, Türk halk müziği için elinden geleni yapmış, kendini öğrencilerine adamış muhteşem bir insandı. Onu tanıma şerefine eriştiğim için çok mutluyum. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun. Böylesi büyük sanatçılar, efsaneler çok zor yetişir. O eşsiz sesiyle her zaman yaşayacak" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Halk Müziği Sanatçısı Seha Okuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

16:28
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:34:59. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Halk Müziği Sanatçısı Seha Okuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.