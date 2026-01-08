Türk Metal Sendikası, MESS ile Görüşmeleri Sonlandırdı

(ANKARA) - Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 1 Eylül 2025'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için yüzde 15'e denk gelen ücret zammı teklif ettiğini, sonraki dönemler için ise herhangi bir artış öngörmediğini belirterek, teklifin yetersiz bulunması ve kazanılmış hakları geriye götüren talepler nedeniyle görüşmenin sonlandırıldığını açıkladı.

Türk Metal Sendikası, MESS tarafından yapılan davet üzerine bugün İstanbul'daki MESS merkez ofisinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Türk Metal Sendikası'nın açıklamasına göre, MESS toplantıda 1 Eylül 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere ücret zam teklifini ilk 6 aylık dönem için yüzde 7,5 artış ve saatlik seyyanen 17,30 TL olarak revize etti. Yeni teklifin oransal karşılığının yaklaşık yüzde 15 olduğu belirtilirken, diğer 6 aylık dönemler için herhangi bir ücret artışı teklifinde bulunulmadığı kaydedildi.

Açıklamada, sosyal yardımlar konusunda MESS'in yıllık zam teklifini yüzde 32,95'e yükselttiği, ancak sözleşmenin ikinci yılı için bu kalemde de herhangi bir artış önerilmediği ifade edildi.

Türk Metal Sendikası, MESS'in sözleşmenin 3 yıllık olması, ikramiyelerin kesinti yapılarak ödenmesi, denkleştirme ve telafi uygulamasının sözleşmede yer alması, deneme süresinin 4 aya çıkarılması yönündeki taleplerini masada tutmaya devam ettiğini bildirdi. Ayrıca, 5 gün ve üzeri raporlarda ücretin tamamının işverence ödenmesine ilişkin hükmün kaldırılması ve tamamlayıcı sağlık sigortasının mevcut haliyle uygulanmasının mümkün olmadığı yönündeki taleplerin de sürdüğü aktarıldı.

Sendika açıklamasında, verilen zam teklifinin yetersiz olduğu, kazanılmış hakları geriye götürecek işveren taleplerinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, bu nedenle görüşmenin sonlandırıldığı kaydedildi.