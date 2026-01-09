Türk Müziği Çocuk Şarkıları Yarışması Sonuçlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) iş birliğinde düzenlenen 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın sonuçlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk müziği repertuarını zenginleştirmek, bestecileri nitelikli eserler üretmeye teşvik etmek ve yeni bestecilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan yarışmada; Türk müziğinin asli unsurlarını ihtiva eden, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış eserler değerlendirmeye alındı. Yarışma kapsamında birinciye 90 bin TL, ikinciye 70 bin TL, üçüncüye 50 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca üç mansiyon eserine kişi başı 30 bin TL olmak üzere toplam 90 bin TL ödül takdim edilirken, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla '90'ıncı Yıl Özel Ödülü' adıyla 40 bin TL tutarında özel bir ödül de yarışmanın kazananlarına tevdi edildi.

FİNALİSTLERE 340 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

Böylece yarışmada finalistlere toplam 340 bin TL para ödülü verilmiş oldu. Ödüle layık görülen bestecilere ayrıca başarı belgeleri takdim edildi. Yarışmada başarı ödülü alan eserler, sonuçları takip eden eğitim öğretim yılında okul müfredatlarında, ilgili temsil ve konserlerde icra edilerek repertuara dahil edilecek. Yarışmaya ilişkin ödül töreni, 14 Ocak Çarşamba Günü Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek.