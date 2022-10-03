Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor - Son Dakika
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Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

03.10.2022 13:10

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketi, her çeşit zırhlı araç mürettebatının durumsal farkındalığını artıran "Zırh Ötesi Görüş Sistemi" geliştirdi.

Ana muharebe tankları ve zırhlı muharebe araçları gibi yakın görüş imkanı kısıtlı askeri araçlarda kullanılacak sistem, personelin araç içinde taktik sahadaki durumsal farkındalığını artırıyor. Zırh Ötesi Görüş Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi verilerini de alabiliyor ve bu verileri kamera görüntülerini zenginleştirmek için kullanıyor. Sistem kullanılırken artırılmış gerçeklik gözlüğü takan personel, başını hangi yöne çevirirse zırhı görmeksizin doğrudan aracın çevresini izleyebiliyor.

BİTES Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak, AA muhabirine, şirketin kuruluşundan bu yana yenilikçi teknolojilerin muharebe sahasına entegrasyonuna stratejik önem verdiğini söyledi.

Bu kapsamda, muharebe sahasında piyadelerin durumsal farkındalığını zenginleştirmek, özgün ve milli platformların dijital ikizlerini geliştirmek gibi yenilikçi çözümler geliştirdiklerini belirten Albayrak, bunlara ek olarak yakın dönemde zırhlı araçlara ve tanklara yeni nesil kabiliyetler eklemek için Zırh Ötesi Görüş Projesi'ne başladıklarını ifade etti.

Albayrak, bu konuda çeşitli teknoloji gösterimleri yaptıklarını ve geldikleri aşamayı ilk kez 2015'teki IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilediklerini dile getirerek, çözümlerini ASELSAN'ın Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi'ne (Yamgöz) entegre ettiklerini, sonrasında da çeşitli sözleşmeler imzaladıklarını ve sistemi daha da olgunlaştırdıklarını bildirdi.

Erinç Albayrak, son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yeni bir projeye başladıklarını kaydetti.

2023'te kullanılmaya başlanacak

Projenin kritik tasarım gözden geçirme aşamasına geldiği bilgisini veren Albayrak, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız hızını kesmeden devam ederse 2023 yılı içinde kabuller yapılacak. Zırhlı muharebe araçları ve tanklar, muharebe sırasındaki fonksiyonları gereği zırhlarla donatılmış durumda. Dolayısıyla dış dünya ile olan ilişkileri görsel manada zayıf. Araçlar üzerindeki mazgallar ya da teleskopik görüş sistemleri, yakın alan gözetleme sistemleri üzerinden alınan görüntülerle mürettebatın ve tank komutanının durumsal farkındalığı oluşuyor ancak gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla bu kameralarla artırılmış gerçeklik teknolojisini doğru bir harmanlamayla uyguladığımızda tankın dışında olup bitenin muharebe sahasındaki farkındalığı artırma noktasında destekleyici bir sistem elde ediyoruz. Bu sistem, tankın çevresine yerleştirilmiş halihazırdaki kameralardan alınan görüntülerin birleştirilmesiyle 360 derece bir görüntü oluşturuyor. Dış dünya görüntüsü, komutanın bakış açısına göre kullandığı artırılmış gerçeklik gözlüğüne getiriliyor. Böylelikle komutan, sanki camdan bir zırhın içindeymiş gibi, görüş hattını engelleyen zırhın ötesine geçerek bir görüş imkanı sağlıyor. Bu da muharebe sahasındaki durumsal farkındalığı artırıyor."

Albayrak, sistem sayesinde özellikle piyade desteği olmayan harekatlarda yakın alandaki tehditlerin ve sıcak çatışma esnasında çevredeki risklerin önceden fark edilmesinin mümkün olacağını belirtti.

"Birçok teknoloji devinden iyi noktadayız"

Erinç Albayrak, yerli zırhlı aracı üreticileriyle de iyi ilişkileri bulunduğunu, bu alanda bugüne kadar belli ürün teslimatları geçekleştirdiklerini söyledi.

M60 tanklarına uygulanması planlanan sistemin muharebe sahasında kullanılmasıyla beraber, bunların zırhlı muharebe araçlarına entegrasyonuna yönelik de hazırlıklar yapıldığını vurgulayan Albayrak, "Gurur duyarak ifade ediyorum, gerçekten artırılmış gerçeklik teknolojisinin muharebe sahasına entegrasyonu konusunda dünyadaki belli başlı üreticileri, teknoloji devlerini referans aldığımızda ülkemiz gerçekten çok önemli bir noktada. BİTES de buna katkı vermekten dolayı büyük mutluluk yaşıyor. Hatta birçok teknoloji devi olarak bildiğimiz ülkeden artırılmış gerçeklik teknolojisinin muharebe sahasına entegrasyonu konusunda çok daha iyi bir noktadayız." dedi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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