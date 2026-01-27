Türk Telekom, Lietkabelis'i 85-75 Yendi

Salon: Ankara

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Maxime Boubert (Fransa), Stefan Calic (Sırbistan)

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 22, Alexander 10, Trifunovic 8, Ata Kahraman 8, Simonovic 12, Bankston 6, Devoe 2, Berkan Durmaz 7, Allman 7, Usher 3, Atakan Biçer

Lietkabelis: Aimaq 6, Mutic 13, Kullamae 5, Flowers 11, Danusevicius 12, Morris 13, Furmanavicius 14, Maldunas, Lavrinovicius, Bickauskis 1

1. Periyot: 25-20

Devre: 45-38

3. Periyot: 66-57

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 85-75 mağlup etti.

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, ilk 4 dakikayı 13-6 önde geçti. Çeyreğin orta bölümünde konuk ekip, Mutic'in hücumdaki etkinliğiyle farkı 3'e (17-14) kadar indirdi. İki takımın da başlangıç 5'lisinden farklı isimlerle oynadığı son bölümün ardından Türk Telekom, ilk periyodu 25-20 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğin başında iki takımın da sayı bulmakta zorlandığı 2 dakikanın ardından Türk Telekom, 5 sayılık farkı (31-26) korudu. Doğuş Özdemiroğlu ve Ata Kahraman'ın üçlükleriyle farkı 9'a (37-28) kadar çıkaran ev sahibi ekip, Lietkabelis'in Flowers ile bulduğu sayılara rağmen soyunma odasına 45-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Savunmadaki başarısını hücumdaki etkinliğe çeviren başkent ekibi, Simonovic ve Bankston ile farkı 12'ye (55-43) çıkardı. Morris ve Danusevicius'un sayılarına Doğuş Özdemiroğlu ve Allman ile cevap veren Türk Telekom, son 10 dakikaya 9 sayılık (66-57) avantajla gitti.

Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı son çeyreğin başında Lietkabelis, farkı 5'e (67-62) kadar indirdi. Konuk ekibin hücumlarına engel olmayı başaran Türk Telekom, bitime 3 dakika 39 saniye kala 15 sayılık (79-64) avantaj yakaladı. Son bölümde konuk ekip etkili oynasa da Türk Telekom, sahadan 85-75 galip ayrıldı.

Türk Telekom, bu sonuçla 11'inci galibiyetini alırken lig aşamasını ilk 6 içerisinde bitirmeyi garantiledi.

Öte yandan devre arasında Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) sosyal sorumluluk projesi "One Team" kapsamında down sendromlu Türk Telekom oyuncuları gösteri maçı yaptı.