Türk Veteriner Hekimleri Birliği: "Bu görüntüler 2020 yılına girmekte olan Türkiye'ye yakışmayan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Veteriner Hekimleri Birliği: 'Bu görüntüler 2020 yılına girmekte olan Türkiye'ye yakışmayan... - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliği: "Bu görüntüler 2020 yılına girmekte olan Türkiye'ye yakışmayan...

6 saat önce

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çoban köpeğinin can çekişerek ölümüyle sonuçlanan ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çoban köpeğinin can çekişerek ölümüyle sonuçlanan ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin basın açıklaması yayınladı.


TVHB tarafından yapılan açıklamada yaşanan olayın takipçisi olunacağı vurgusu yapılırken "Toplumumuzu derinden yaralayan bu üzücü olayın soruşturmasının ve laboratuvar sonuçlarının en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması ve suçluların gereken cezayı almaları için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin takipçisi olacağımızı ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.


"Hayvanlar eşya kanunu kapsamından çıkartılmalıdır"


Sosyal medyada yayılan görüntülerin Türk Veteriner Hekimlerini vicdanen yaraladığını ve derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, "Türkiye'de hayvan hakları ihlalleri konusunda sosyal medyaya yansıyan çok sayıda kötü örneklere sıkça rastlamaktayız. Masum hayvanların canlı canlı çuvallara koyularak gömülmesi, ayaklarının kesilmesi, arabalara bağlanarak sürüklenmesi, öldürülmesi milli ve manevi değerlerimizle örtüşmediği gibi ülkemizin Dünya ki algısınıda kötü yönde etkilemektedir. Son olarak Hatay'ın Hassa ilçesi Aşağı karafakılı Mahallesinde yaklaşık iki hafta önce meydana gelen ancak dün başta Twitter olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarında zehirlenme emaresi gösteren bir çoban köpeğinin çukurda titreyerek can çekiştiği görüntüler, Türk Veteriner Hekimleri olarak bizleri de vicdanen yaralamış ve derinden üzmüştür. Bu görüntüler 2020 yılına girmekte olan Türkiye'ye yakışmayan görüntülerdir. Olayın oluş şekli tam olarak bilinmemekle birlikte Hassa Kaymakamlığı tarafından köpek sahibi ile görüntüleri kayda alan şahsa yönelik adli soruşturma işleminin başlatıldığı iddia edilmektedir. Toplumumuzu derinden yaralayan bu üzücü olayın soruşturmasının ve laboratuar sonuçlarının en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması ve suçluların gereken cezayı almaları için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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