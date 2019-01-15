Türk Ytong 'Dilovası' ile daha da büyüyecek
1 saat önce
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, "Dilovası Fabrikası'nda üretimin başlamasıyla birlikte Türk Ytong olarak 2019'un büyüme ve kapasite artırım yılı olacağına inanıyorum" dedi.
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, "Dilovası
Fabrikası'nda üretimin başlamasıyla birlikte Türk Ytong olarak 2019'un büyüme ve kapasite artırım yılı olacağına inanıyorum" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:14
İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 2 İşçi Öldü, 2 İşçi Yarandı
Mesut Özil ile Amine Gülşe Nişanlandı
Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik