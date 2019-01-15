Son Dakika Haberleri: Türk Ytong 'Dilovası' ile daha da büyüyecek

Türk Ytong 'Dilovası' ile daha da büyüyecek

1 saat önce

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, "Dilovası Fabrikası'nda üretimin başlamasıyla birlikte Türk Ytong olarak 2019'un büyüme ve kapasite artırım yılı olacağına inanıyorum" dedi.

Türk Ytong 'Dilovası' ile daha da büyüyecek, System.String[]
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, "Dilovası Fabrikası'nda üretimin başlamasıyla birlikte Türk Ytong olarak 2019'un büyüme ve kapasite artırım yılı olacağına inanıyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:14 

Dilovası, Ekonomi
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