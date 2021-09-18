Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu

76 yaşındaki efsane oyuncu Türkan Şoray, 20 kilo vererek fazlalıklarından kurtuldu. Zayıfladıktan sonra bir de estetik operasyon geçiren sanatçının son hali ortaya çıktı.
Katıldığı bir davette görüntülenen sanatçının zayıflığının yanı sıra yüzüne yaptırdığı Fransız askısı operasyonu dikkat çekti. Kilolarını verdikten sonra bambaşka birine dönüşen Şoray'ı gören hayranları "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumunda bulundu.
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