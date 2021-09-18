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Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu - Son Dakika

Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu

18.09.2021 14:15

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkay Şoray da estetik yaptıranlar kervanına dahil oldu. Yüzüne Fransız askısı yaptıran ve fazla kilolarından kurtulan Şoray, adeta başka birine döndü.

76 yaşındaki efsane oyuncu Türkan Şoray, 20 kilo vererek fazlalıklarından kurtuldu. Zayıfladıktan sonra bir de estetik operasyon geçiren sanatçının son hali ortaya çıktı.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNDÜ

Katıldığı bir davette görüntülenen sanatçının zayıflığının yanı sıra yüzüne yaptırdığı Fransız askısı operasyonu dikkat çekti. Kilolarını verdikten sonra bambaşka birine dönüşen Şoray'ı gören hayranları "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumunda bulundu.

İşte Türkan Şoray'ın son hali:

20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu
20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu
20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu
20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu
20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu
20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu

Türkan Şoray, Estetik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu - Son Dakika
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