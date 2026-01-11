Türkan Şoray ve İyilik Korosu'ndan Unutulmaz Konser - Son Dakika
Türkan Şoray ve İyilik Korosu'ndan Unutulmaz Konser

11.01.2026 22:40
Ahmet Baran şefliğindeki İyilik Korosu, Türkan Şoray ile Ankara'da konser verdi, anılar canlandı.

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki "İyilik Korosu", Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray ile Ankara'da konser verdi.

Farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan koro, "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamında CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne aldı.

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki koroya, Türk sinemasının önemli ismi Türkan Şoray eşlik etti.

Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden kesitler sunulan konserde, bu filmlerdeki çeşitli şarkılar da seslendirildi.

Konsere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

"Ankara geliniyim onun için her gelişimde anılarım tazelenir"

Türkan Şoray, sahnede yaptığı konuşmada, Ankara'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şu an bir rüya alemindeyim, rüya görüyor gibiyim. Bu havada dışarısı çok soğuk ama sizler buradasınız, sıcacık sevginizi gönderiyorsunuz bana. Ne mutlu bana, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya her gelişinde duygulandığını belirten Şoray, "Öncelikle Ata'mız burada olduğu için ve ben kızım Yağmur'u Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kucağıma aldım, yani Ankara geliniyim onun için her gelişimde anılarım tazelenir." dedi.

Şoray, düzenlenen konserin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Bu akşam dışarısı çok soğuk ama içimizi çok ısıtan, değerli kanun ustası ve virtüöz Ahmet Baran ile çok güzel bir gece olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kariyeri boyunca 200'ün üzerinde filmde rol aldığını hatırlatan Şoray, sinemanın çok yönlü bir sanat dalı olduğunu belirterek,

"Komedi, dram, sosyal içerikli ya da şarkılı filmler, ben çoğunlukla toplumsal içerikli filmler yapmak istesem de bana çoğunlukla şarkıcı rolleri teklif edilirdi. 'Sahneye yakışıyorsunuz ne yapalım' diyorlardı, ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için ve sahne kıyafetleri çok hoş olduğu için genellikle kabul ederdim." ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray, bazı filmlerin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Dövüş filminde yönetmenlik yaptım, Almanya'ya giden iş gücünü anlatan çok gerçekçi bir hikayeydi. O film için 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısı yapıldı. Vesikalı Yarim filmi için de 'Kalbimi Kıra Kıra' bestelendi. Bu akşam bunları birlikte dinleyeceğiz." diye konuştu.

Ahmet Baran ile tanışma anısını da paylaşan Şoray, "Evime geldiğinde önce yadırgadım ama kanun çalmaya başlayınca büyülendim. İçtenlikle ve tutkuyla yapılan her şey çok başarılı oluyor. Kendilerini yürekten kutluyorum." dedi.

Gecede Türkan Şoray'ın rol aldığı unutulmaz filmlerden kesitler izleyiciyle buluşturulurken, koro tarafından "Alyazmalım, Hasretinle Yandı Gönlüm, Duydum Ki Unutmuşsun" isimli eserlerin de yer aldığı 22 parça seslendirildi.

Kaynak: AA

Türkan Şoray, Ahmet Baran, Etkinlik, İyilik, Ankara, Sinema, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

