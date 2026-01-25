Türkeli'de Nesli Tehlike Altında Su Samuru Görüldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde, nesli tehlike altındaki su samuru görüldü.
Gemiyanı Mahallesi'nde ailesiyle yürüyüş yapan bir vatandaş, deniz kıyısındaki kayalıklarda gezinen yavru su samurunu fark etti.
Bir süre kayalıklarda yiyecek arayan su samuru, daha sonra kayalıkların arasına girerek gözden kayboldu.
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
