Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşımı aksattı.
Ulaşımın aksaması nedeniyle yolun Ilgar mevkisi zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı.
Karayolları ekipleri, diğer sürücülerin de tedbirli olmalarını istedi.
Son Dakika › Güncel › Türkgözü Yolunda Kar Engeli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?