Türkiye-AB Ticaret Görüşmesi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile Bakanlık'ta bir araya gelerek, Türkiye-AB ticari ilişkileri, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve e-ticaret başta olmak üzere işbirliği alanlarını değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas'ını bugün Bakanlık'ta kabul ettiğini" bildirdi.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunduk ve AB ile ticaret gündemimizin öne çıkan konuları arasında yer alan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalarımız ve bu gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak, bu alanlardaki iş birliğimizi daha da geliştirme konusundaki irademizi ifade ettik."