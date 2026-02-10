Türkiye, Avrupa Atıcılık Şampiyonası\'nda 9 Madalya Kazandı

BULGARİSTAN'ın Burgaz kentinde düzenlenen Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye, 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda toplam 9 madalya kazandı. Şampiyonada Samsunlu milli sporcu Yusuf Çizmecioğlu, elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılan Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye, 18 ülkenin yer aldığı organizasyondan 9 madalyayla döndü. Milli sporcu Yusuf Çizmecioğlu, 16 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında takım halinde Avrupa şampiyonu olurken, bir diğer takım müsabakasında ise Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Şampiyonadan dönen milli sporcular, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda aileleri ve spor camiası tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılama programında konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, atıcılık branşında elde edilen başarıların sistemli ve disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Feyzullah Dereci, Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Atıcılık Kulüpleri Başkanı Turgay Saat ile birlikte milli sporcu Yusuf Çizmecioğlu'nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Elde edilen derecelerle Türkiye'nin atıcılık branşındaki uluslararası potansiyelinin bir kez daha ortaya konulduğu belirtildi.