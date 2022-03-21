Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı, Nevruz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı, Nevruz Bayramı'nı kutladı

21.03.2022 13:28
Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı, Nevruz Bayramı'nı kutladı

Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Ankara'daki Şuşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Ankara'daki Şuşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle Nevruz Bayramı'nı kutladı.

TADİV'den edinilen bilgiye göre, TADİV'in yanı sıra Balkan Göçmenleri Vakfı (BİSAV) ve Kars Ardahan Iğdır (KAI) Dernekler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Rumelililer, Ahıskalılar, Kars, Ardahan, Iğdır dernekleri üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamada ayrıca, TADİV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, BİSAV Başkanı Dr. Yüksel Özkale ile KAI Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Deniz de yer aldı.

TADİV Başkanı Attar, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Nevruz Bayramı'nın kutlanış şekli ve amacını, antropolojik olarak halklar ve insanlar üzerindeki etkisini anlattı.

Ankara Seymenler Kulubü ve TADİV Şuşa Fikir Sanat Atölyesi üyelerinin dans gösterileri ve müzik dinletilerinin de yer aldığı etkinlikte ayrıca, katılımcılar geleneksel olarak yakılan nevruz ateşinin üzerinden de atladı.

Kutlamalar, boyanmış yumurta ve çerez gibi Nevruz Bayramı ikramlarının sunulmasının ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı, Nevruz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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