(İSTANBUL) - Onlinealarmkur.com tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de ortalama uyku süresi 6 saat 45 dakika oldu. Katılımcıların yüzde 55,5'i 7 saatten az uyurken, Türkiye'nin en büyük metropolleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli ortalamanın altında kaldı.

Onlinealarmkur.com tarafından yapılan "Türkiye'de İnsanlar Kaç Saat Uyuyor" başlıklı araştırma, özellikle metropollerde uyku süresinin ülke ortalamasının altında kaldığını ortaya koydu. 79 ilden toplanan bin 5 geçerli yanıtla gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye'de gece ortalama uyku süresi 6 saat 45 dakika olarak ölçüldü. Araştırma, büyükşehirlerde yaşayanların daha az uyuduğunu ve ülke genelinde dikkati çekici bir uyku açığı oluştuğunu gösterdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 31,3'ü geceleri 6 saatten az, yüzde 12,4'ü ise 5 saatten az uyuduğunu söyledi. Diğer bir deyişle her sekiz kişiden biri uyku açığı yaşıyor. Katılımcıların yüzde 55,5'i ise geceleri 7 saatten az uyuduğunu belirtti. Yetişkinler için önerilen, ortalama 8 saatlik uyku süresinin referans alındığı düşünüldüğünde, araştırma Türkiye'nin yıllık toplam uyku açığının yaklaşık 19 güne ulaştığını ortaya koydu.

EN UYKUSUZ İL MERSİN

Şehir bazlı sonuçlarda, 6 saat 14 dakika ile en az uyuyan ilin Mersin olduğu görüldü. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu şehirleri arasında yer alan İstanbul (6 saat 38 dakika), Ankara (6 saat 43 dakika), İzmir (6 saat 32 dakika) ve Kocaeli'nin (6 saat 16 dakika) ise ortalama uyku süresinde ülke ortalamasının altında kaldığı belirlendi. Araştırma sonuçları, metropol yaşamı ile uyku süresi arasında dikkati çekici bir ilişki olduğunu gösterdi.

En çok uyuyan il ise 7 saat 25 dakika ile Konya oldu. Konya'yı Van (7 saat 8 dakika), Denizli (6 saat 57 dakika), Kahramanmaraş (6 saat 54 dakika), Manisa (6 saat 53 dakika) ve Bursa (6 saat 53 dakika) izledi.

EN ÇOK KARADENİZ BÖLGESİ UYUYOR

Bölgesel dağılımda Karadeniz, 7 saat 4 dakika ile en çok uyuyan bölge olarak öne çıktı. Karadeniz Bölgesi'ni Ege (6 saat 44 dakika), Güneydoğu Anadolu (6 saat 43 dakika) ve Marmara (6 saat 41 dakika) bölgeleri izledi. Akdeniz ise 6 saat 39 dakika ile en düşük uyku süresine sahip bölge oldu. Sonuçlar, yaşam temposu ve şehir yoğunluğunun uyku alışkanlıkları üzerinde belirleyici rol oynadığını gösterdi.

Araştırma sonuçları, Türkiye'de uyku süresinin yalnızca bireysel alışkanlıklarla değil, şehir yaşamının temposuyla da şekillendiğini ortaya koyuyor. Özellikle büyükşehirlerde ortalamanın altında kalan uyku süreleri, kentli yaşamının etkisini görünür hale getiriyor.

MİLYONLARCA İNSAN GÜNE UYKUSUZ BAŞLIYOR

Onlinealarmkur.com Kurucusu Burak Özdemir, "Yaptığımız araştırma, büyükşehirlerde yaşayanların uyku süresinin giderek azaldığını gösteriyor. Özellikle metropollerde ortaya çıkan tablo, günlük yaşam temposunun uyku düzeni üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor. Trafik, iş ve okul saatleri, gece ekran kullanımı gibi unsurların hepsi bir araya geldiğinde, milyonlarca insanın güne yetersiz uykuyla başladığını gösterdi" dedi.

Online Alarm Kur sitesini, üniversitede bilgisayar mühendisliği eğitimi aldığı dönemde, sabah uyanma sorununa çözüm olarak kurduğunu söyleyen Burak Özdemir, "Çıkış noktam uykunun uyanma kısmını güvenceye almaktı ama yaptığımız araştırma bize asıl meselenin uyumaya zaman bulmak olduğunu söylüyor" diye konuştu.