Türkiye'den Arnavutluk polisine araç ve ekipman yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den Arnavutluk polisine araç ve ekipman yardımı - Son Dakika

Türkiye'den Arnavutluk polisine araç ve ekipman yardımı

6 saat önce

Türkiye tarafından Arnavutluk polisinin kullanımı için araç ve ekipman yardımı yapıldı.

Türkiye'den Arnavutluk polisine araç ve ekipman yardımı, System.String[]

Türkiye tarafından Arnavutluk polisinin kullanımı için araç ve ekipman yardımı yapıldı.

Arnavutluk'u ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu ile başkent Tiran'daki Hızlı Müdahale Dairesinde düzenlenen ekipman teslim törenine katılan Ersoy, araç ve ekipmanların kazasız ve belasız kullanılması temennisinde bulundu.

Katılımcılara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını ileten Ersoy, "Biz bunları bir hibe olarak görmüyoruz. Biz var olanımızı kardeşlerimizle paylaşmak olarak görüyoruz. Biz güvenlik içindeysek siz güvendesiniz, siz güvenlik içindeyseniz biz güvendeyiz." diye konuştu.

İnsanların huzuru ve güvenliği için yapılacak tüm çalışmalarda Arnavutluk polisine başarılar dileyen Ersoy, "Özellikle de insanlık tarihinin bugüne kadar bildiği, gördüğü ve şahit olduğu terör örgütleri içinde onların en kalleşi, en sinsisi, en alçağı ve en nankörüne, FETÖ terör örgütüne karşı vereceğiniz mücadelede ülkemize vereceğiniz destek ve iş birliğinde hepinize canı gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Veliu da Türkiye'nin Arnavutluk polisine lojistik desteğinin ilk kısmını teslim aldıklarını belirterek "Arnavutluk polisinin lojistik kapasitesini artırmak için bize verdikleri yardım için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Teslim aldıkları araç ve ekipmanlarla ilgili de bilgi veren Veliu, "6 adet zırhlı araç ve 10 adet Land Rover marka araç çok önemli bir yardım. Özel kuvvetler tarafından kullanılacak giysiler ile kask, kalkan ve kullanıldığında çalışmalarını kolaylaştıracak bir dizi başka ekipman da yer alıyor." dedi.

Teslim edilen yardımlar, araçların yanı sıra gaz maskesi, çeşitli koruyucu ekipman, kurşun geçirmez yelek ve özellikle hızlı müdahale ekipleri tarafından kullanılacak diğer ekipmanları kapsıyor.

Arnavutluk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi
Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:47:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den Arnavutluk polisine araç ve ekipman yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]