Türkiye'den Arnavutluk polisine araç ve ekipman yardımı - Son Dakika

Türkiye tarafından Arnavutluk polisinin kullanımı için araç ve ekipman yardımı yapıldı.

Arnavutluk'u ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu ile başkent Tiran'daki Hızlı Müdahale Dairesinde düzenlenen ekipman teslim törenine katılan Ersoy, araç ve ekipmanların kazasız ve belasız kullanılması temennisinde bulundu.

Katılımcılara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını ileten Ersoy, "Biz bunları bir hibe olarak görmüyoruz. Biz var olanımızı kardeşlerimizle paylaşmak olarak görüyoruz. Biz güvenlik içindeysek siz güvendesiniz, siz güvenlik içindeyseniz biz güvendeyiz." diye konuştu.

İnsanların huzuru ve güvenliği için yapılacak tüm çalışmalarda Arnavutluk polisine başarılar dileyen Ersoy, "Özellikle de insanlık tarihinin bugüne kadar bildiği, gördüğü ve şahit olduğu terör örgütleri içinde onların en kalleşi, en sinsisi, en alçağı ve en nankörüne, FETÖ terör örgütüne karşı vereceğiniz mücadelede ülkemize vereceğiniz destek ve iş birliğinde hepinize canı gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Veliu da Türkiye'nin Arnavutluk polisine lojistik desteğinin ilk kısmını teslim aldıklarını belirterek "Arnavutluk polisinin lojistik kapasitesini artırmak için bize verdikleri yardım için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Teslim aldıkları araç ve ekipmanlarla ilgili de bilgi veren Veliu, "6 adet zırhlı araç ve 10 adet Land Rover marka araç çok önemli bir yardım. Özel kuvvetler tarafından kullanılacak giysiler ile kask, kalkan ve kullanıldığında çalışmalarını kolaylaştıracak bir dizi başka ekipman da yer alıyor." dedi.

Teslim edilen yardımlar, araçların yanı sıra gaz maskesi, çeşitli koruyucu ekipman, kurşun geçirmez yelek ve özellikle hızlı müdahale ekipleri tarafından kullanılacak diğer ekipmanları kapsıyor.