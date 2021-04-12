Türkiye Engelliler Meclisinin sözcüsü Manisa'dan - Son Dakika

Altınokta Körler Derneği Genel Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve aynı zamanda Manisa Şube Başkanı olan Hüseyin Pehlivan, Ankara'da bölge temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Engelliler Meclisi Sözcüsü seçildi.

Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı ve aynı zamanda Derneğin Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olan Hüseyin Pehlivan Türkiye Engelliler Meclisinin sözcüsü seçildi.

Türkiye Engelliler Meclisi hakkında bilgi veren Pehlivan, "Engelliler Konfederasyonu, Türkiye'de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında sürdürülebilir diyalog ve savunuculuk temelli bir ağ kumayı amaçlayan ve Avrupa Birliğinin mali desteğini alan 'Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclisi'ne Doğru' projesi kapsamında 1 Ocak 2018 itibariyle çalışmalarına başladı. Türkiye Engelliler Meclisi'nin genel hedefi, Türkiye'de engellilik konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin ağ oluşturmalarına bu ağların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle de yapıcı, işbirlikçi, katılımcı, demokratik, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, hak temelli, bölgesel ve kültürel çeşitliliğe göre alternatifler geliştirebilen, yaş ayrımcılığı yapmayan, hiyerarşik olmayan bir yapıya sahiptir. Belirlenen hedef doğrultusunda önce ülke genelini yansıtacak biçimde seçilen illerin her birinde, o ilin genelinde engelli hakları mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İl Engelli Meclisleri kuruldu. Bu yerel meclislere üniversiteler, belediyeler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, barolar, kent konseyleri ve engelli konularında çalışmalar yapan bağımsız uzmanlar, aktivistler, meslek profesyonelleri ve engelli yakınları da destek verdi. İlk kurulan meclislerden biri olan Manisa İl Engelli Meclisimizde Soma, Akhisar, Salihli, Saruhanlı, Turgutlu, Kula, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizdeki engelli dernekleri bulunmaktadır. İl Engelli Meclisimizin İl Temsilcisi olarak İzmir'de yapılan toplantıda Ege Bölge Temsilcisi ve ardından bölge temsilcileri olarak Ankara'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda ise Türkiye Engelliler Meclisi Sözcüsü olarak seçildim. Türkiye Engelliler Meclisinde bugün toplam 55 İl Engelli Meclisi bulunmaktadır. Bu meclislerde ise 741 sivil toplum kuruluşu yer almakta, 3 konfederasyon ve 19 federasyon temsil edilmektedir. Meclislere en yüksek katılımı 38 şubesiyle Türkiye Sakatlar Derneği sağlamakta ardından, 28 şubesiyle Altınokta Körler Derneği gelmektedir. En dikkat çeken ve önemsediğimiz konu ise Toplam 189 yürütme kurulu üyesinin 75'inin kadın olmasıdır. 'Aktif yurttaşlık hakkımızdır' diyoruz ve hem şehrimizde hem ülke genelinde engelsiz yaşam için hak temelli çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. - MANİSA