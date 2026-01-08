Türkiye-İngiltere Ekonomi Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-İngiltere Ekonomi Anlaşmaları İmzalandı

08.01.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve İngiltere, JETCO kapsamında 16 eylem maddesi ve karşılıklı tanıma anlaşması imzaladı.

Türkiye ile İngiltere arasında, Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 8. Dönem Toplantısı kapsamında 16 somut eylem maddesini içeren JETCO Eylem Planı ve Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalandı.

Anlaşmalar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye ve İngiltere JETCO 8. Dönem Toplantısı için Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında imzalandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-İngiltere JETCO 8. Dönem Toplantısı kapsamında İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle ile bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, ikili ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının yanı sıra, karşılıklı güven temelinde ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının ele alındığını belirten Bolat, "İngiltere ile her alanda olduğu gibi ticaret ve yatırım ilişkilerinde de çok yönlü işbirliğini sürdürmeye ve ticaret ilişkimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. İki ülke arasındaki köklü dostluğun, ekonomik alanda da güçlenerek devam etmesini; bereketli sonuçlar doğurarak ortak sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bolat, ayrıca Bakan Kyle ile JETCO 8. Dönem Toplantısı'nı Londra'da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "JETCO Toplantısı kapsamında, JETCO Protokolü'nün yanı sıra ikili işbirliğimizin gelişmesi ve derinleşmesinde kilit rol oynayan ve 16 somut eylem maddesi içeren JETCO Eylem Planı ve Karşılıklı Tanıma Anlaşması'nı imzaladık." açıklamasında bulundu.

Görüşmelerde, İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakereler açısından da önemli bir mesafe katedildiğini vurgulayan Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu verimli görüşmenin ve imzalanan anlaşmaların, Türkiye-İngiltere ekonomik ortaklığını yeni bir dinamizmle ileriye taşıyacağına yürekten inanıyor, yapıcı diyalog ve stratejik ortaklığa dayalı güçlü bir gelecek inşa etme doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

Ömer Bolat ayrıca Bakan Kyle ile Türk özel sektör çatı kuruluşları ve İngiltere'nin önde gelen firmaları ve muhatap kuruluşlarıyla da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü potansiyeli, coğrafi konumumuzun sağladığı yeni pazarlara ulaşma imkanı ve Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yatırım teşvik programı, Türkiye'ye yapılacak yatırımlar açısından büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, küresel rekabette giderek öne çıkan Türk firmalarımız ve iş dünyamız, İngiltere başta olmak üzere diğer ülke firmaları ve iş dünyasıyla ikili ve çok yönlü işbirliğini sürdürerek, küresel konumunu pekiştirmeye devam edecektir. Toplantıda ayrıca İngiltere ile imzalanan Müteahhitlik Alanında Üçüncü Ülkelerde İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın, ticaret ve yatırımlarımıza sağladığı somut faydaları değerlendirme imkanı bulduk. Toplantımızın yeni yatırım imkanlarına kapı aralamasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

İngiltere, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-İngiltere Ekonomi Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 04:35:48. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-İngiltere Ekonomi Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.