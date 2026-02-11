Türkiye-Irak İlişkilerinde Gerginlik

(ANKARA) - Irak Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kürt meselesiyle ilgili "Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar" açıklamasıyla ilgili Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre; İkili İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söz konusu açıklamalardan duyulan rahatsızlığı dile getirerek, açıklamaların Irak ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilere zarar verdiği, Irak'ın iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı ve diplomatik teamüllerin ihlali niteliğinde olduğunu ifade etti.

Irak'ın anayasal ve demokratik bir siyasi sisteme sahip kurumsal bir devlet olduğunu belirterek, farklı siyasi sistemlere sahip ülkelerle kıyaslanamayacağını belirten Bahr el-Ulum, Sincar ve diğer Irak bölgelerine ilişkin dosyanın tamamen ulusal bir mesele olduğunu, bunun Irak'ın kendi öncelikleri ve ulusal mekanizmaları çerçevesinde ele alındığını söyledi. Bahr el-Ulum, bu konuda dış müdahaleye, çözüm dayatılmasına ya da söz konusu dosyanın siyasi veya askeri amaçlarla kullanılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerinin hatalı bir çeviri nedeniyle yanlış anlaşıldığını belirtti.

İnan, Fidan'ın açıklamalarının Irak'ın iç işleriyle ya da Irak vatandaşlarıyla ilgili olmadığını, Irak'ta bulunan PKK unsurlarına ilişkin olduğunu söyledi. Türkiye'nin Irak'a yönelik politikasının sabit olduğunu, Irak'ın egemenliğine saygı duyulduğunu ve iç işlerine müdahale edilmediğini ifade eden İnan, Irak'ın tutum ve çekincelerini Ankara'ya ileteceğini belirtti.

Ayrıca İnan iki komşu halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde ikili ilişkilerin korunmasının önemine dikkati çekti ve Ankara'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olmasına önem verdiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi akşamı CNN Türk'e verdiği röportajda, Suriye'deki Kürt meselesinin Irak boyutu bulunduğunu söylemiş, Suriye dosyasının tamamlanmasının ardından Irak boyutunun gündeme geleceğini ifade etmişti. Fidan, PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştıı:

"Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur."