Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

04.11.2020 14:51

Ordu Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 2 tır yardım malzemesi gönderdi.

Ordu Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 2 tır yardım malzemesi gönderdi.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar için uğurlama programı düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki törende yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Sonel, 3 bin 52 battaniye, 1052 gıda kolisi ile 152 bin maskenin tedarik edildiğini belirterek, malzemelerin bugün itibarıyla deprem bölgesine gönderildiğini aktardı.

Deprem başta olmak üzere doğal afetler gibi olumsuzlukların bir daha yaşanmamasını dileyen Sonel, "Ordu ailesi olarak İzmir ailesinin yanındayız. Depremden etkilenen çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar dualarımız tüm vatandaşlarımız için. İstedik ki İzmir'deki kardeşlerimize bir nebze de bizim katkımız olsun. 2 tırımızı Ordu'dan İzmir'e doğru yolcu ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan malzemeleri taşıyan tırlar uğurlandı.

Programa, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, AFAD İl Müdürü Osman Işık ile Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy da katıldı.

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek

Ordu Valiliği, Seferihisar, İzmir, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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