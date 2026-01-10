Türkiye Kupası Finali Öncesi Heyecan

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında yarın oynanacak final maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Martinez Mendez ve takım kaptanı Alperi Onar ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Hasan Fırat Okul ve takım kaptanı Ayşe Cora katıldı.

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Martinez Mendez, organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu olduğunu söyledi.

Final maçlarının önemli olduğunu aktaran Mendez, "Bu tarz finaller çok özel. Dolayısıyla burada özel bir senaryo oluyor. Aslında final maçını biraz film olarak yorumlayabiliriz. Önemli olanlar aktristler oluyor. Tabii ki yardımcı olmak için hazır olacağım ama burada ışık oyuncuların üzerinde olacaktır. Oyun içinde farklı senaryolara hazır olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın kakım kaptanı Alperi Onar da finalde olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Gerçekten güzel bir organizasyonun içindeyiz. Bizim hedeflerimiz yarıştığımız her kulvarda kupaları kazanmak. Birincisini kazandık. Şu an ikinci hedefteyiz. Yarın aynı zamanda bir derbi maçı olacak. Eminim atmosfer çok güzel olacak. Bütün taraftarlarımız burada olacak."değerlendirmesinde bulundu.

Alperi Onar, derbide kazanma hırsının daha baskın olduğunu anlatarak, "Kusursuz bir şekilde basketbol oynamak imkansız. Elbette ki hatalar olacak. Zaten hatalardan doğan şanslarla diğer takım maçı kazanıyor. Daha az hata yapan kazanıyor. Bence kazanma hırsı ve kazanmaya odaklanma daha değerli oluyor." diye konuştu.

Galatasaray cephesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Fırat Okul, final maçlarının Anadolu'da yapılmasının çok değerli olduğunu anlatarak, "Çünkü buradaki taraftarlarımız bizi izleme fırsatı buluyor. Buraya gelip gönül verdikleri takımları desteklemeleri onları heyecanlandırıyor. Bu bize de güç katıyor. O yüzden bu organizasyonun Anadolu'da devam etmesi çok keyifli. Federasyonu çok teşekkür ediyorum. Finale geldik sonunda. Bu bizim için çok değerliydi. Biz her kulvarda final oynamak istiyoruz. Finalleri kazanıp kupalar almak istiyoruz. Bunun için de önümüzde bir fırsat var. Herkese teşekkür ediyoruz bu fırsat için." ifadelerini kullandı.

Fırat Okul, final maçının iki takım için de zor geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes en iyisini sahaya koymak istiyor. Bir şekilde karşı taraf oynadığı basketbolu engelleyip, onları farklı yönlere saptırmaya çalışıyor. Kaliteli bir şekilde planımızı sahada uygularsak her şey istediğimiz şekilde gider diye düşünüyorum. Biz takımımızı yönlendiriyoruz, onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Biz sahadaki oyuncular kadar kenarda antrenörlük yapabiliyoruz. Onların verdikleri performans, söylediklerimizi yapmaya çalışmaları ne kadar yüksek oranda gelişirse biz o kadar kenardan destek oluruz. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Sarı-kırmızılı takım kaptanı Ayşe Cora ise final maçının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Burada artık geri adım atmamamız gerektiğini düşünüyorum. Tırnaklarımızla her pozisyonu kazıyarak geldik. Biz yeni bir takımız. O yüzden bu tarz turnuvalar yeni takımların kendilerini geliştirebilmesi ve adımlar atabilmesi için çok önemli. Bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Buradan kupayla ayrılabilecek bir potansiyelinizin olduğunu düşünüyorum. Oynadığımız son iki maça göre çok daha iyi basketbol oynamamız gerek. Telafisi olmayan bir maça çıkıyoruz. O yüzden elimizden geldiğince vites artırmamız gerekiyor. Bunu da başarabilecek bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir maç izletirmek istiyoruz. Umuyorum ki kazanan taraf biz oluruz."

Ayşe Cora, maçlarda hata yapmaktan korkmadığını belirterek, "Denememek benim için en büyük korkulardan biridir. Hiçbir zaman hata yapmaktan korkmam. Bir hata olursa onunla da yüzleşirim. Eğer onun üzerine çalışıp ders çıkarabilirsen, sonraki zamanlarda bunu pozitife çevirebilirsin. Her maçta oyuncunun kazanma hırsı olmalı. Şimdi Fenerbahçe ile özel bir maça çıkıyoruz. Bunlar özel maçlar. Kazanma hırsı diğer maçlarda da var. Fenerbahçe'ye karşı olan kupa finalinde de var. Benim odak noktam doğru basketbol oynamak. Amacımız basketbolumuzu mutlaka ileri bir seviyeye çekmek ve sonucunda galibiyet almak." değerlendirmesinde bulundu.