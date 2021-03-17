Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo taşıyor - Son Dakika

Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo taşıyor

17.03.2021 14:14
Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo taşıyor, System.String[]

Aras Kargo, Ziraat Türkiye Kupası maçları için Türkiye'de ilk kez uygulanan bir projeye imza attı.

Aras Kargo, Ziraat Türkiye Kupası maçları için Türkiye'de ilk kez uygulanan bir projeye imza attı. Dün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan yarı final karşılaşmasının toplarını Vodafone Park'a taşıyan kargo şirketi, aynı uygulamayı bugün oynanacak olan Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında da gerçekleştirecek.

Kargo firması Aras Kargo, Türk Futbolunda ilk kez gerçekleşen bir projeye imza attı. Türkiye Futbol Fedarasyonu ve yayıncı kuruluş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final maçları kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo, dün Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir arasında oynanan yarı final karşılaşmasının toplarını Riva tesislerinde Türk futbolunun efsanelerinden TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den teslim alarak, Vodafone Park'a taşıdı. Aras Kargo sonrasında saha içinde hizmet vermesi için özel olarak hazırlanan mini araç ile başlama vuruşu için topu santra noktasına taşıdı ve hakeme teslim etti. Şirket aynı uygulamayı, bugün oynanacak olan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında da gerçekleştirecek. Türkiye Kupası final heyecanında ise topların yanı sıra kupa da Aras Kargo tarafından taşınacak.

TÜRK SPORUNA DESTEK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, eğitim, çevre ve toplum gibi alanların yanında Türk sporuna da katkı sundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Burkutoğlu, "Çalışanlarımızla birlikte ülkemizin dört bir yanına önem taşıyoruz. Her gün 1 milyondan fazla kapı çalıyor, milyonlarca insanımıza ulaşıyoruz. Hangi koşulda olursa olsun müşterilerimize ihtiyaçlarını ulaştırma misyonuyla, pandemi döneminde de önlemlerimizi alarak hizmetimize devam ettik. İçinde bulunduğumuz dönemde, futbol sahaları da hem sporcularımızın sağlığını korumak, hem de maçların oynanmasını sağlamak üzere yoğun önlemler alınan yerler arasında. Pandemi sürecindeki deneyimimizin buradaki ihtiyaca çok iyi karşılık vereceğini düşünerek, pandemi önlemlerine uygun, mesafeli şekilde uzaktan kumandalı  özel bir araçla topu sahaya taşımaya talip olduk, federasyon da bu fikrimizi memnuniyetle karşıladı. Hem Türk sporuna sunduğumuz katkıyı artırmak  hem de bu alandaki yetkinliğimizi futbol gibi insanlarımızın sevgiyle ve ilgiyle takip ettiği bir alanda göstermek amacıyla böyle bir iş birliğine imza attık. Yarı final ve final maçlarını kapsayan bu proje çerçevesinde maç toplarnı ve final karşılaşmasında da kupayı taşıyacak olduğumuz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Aras Kargo olarak farklı alanlarda toplum yararına yürüttüğümüz çalışmalara spor alanında da devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.


Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo taşıyor
Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo taşıyor
Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo taşıyor
Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo taşıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo taşıyor - Son Dakika Spor


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