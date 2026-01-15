Türkiye'nin Antep Fıstığı İhracatı 178 Milyon Dolar

Türkiye'den 2025 yılında 94 ülkeye gerçekleştirilen Antep fıstığı ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2023 yılında 150 milyon 906 bin dolar, 2024 yılında ise 229 milyon 777 bin dolar tutarında Antep fıstığı ihracatı yapıldı.

Bölgede etkili olan zirai don ve kuraklığa rağmen, 2025 yılında Antep fıstığı ihracatı 178 milyon 203 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en fazla fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya yer aldı. Geçen yıl Türkiye'den İtalya'ya 55 milyon 697 bin dolar değerinde fıstık satıldı. İtalya'yı 27 milyon 995 bin dolarla Almanya ve 11 milyon 65 bin dolarla Kazakistan takip etti.

Yağışlar yeni mahsul için umut verdi

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, fıstığın yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda binlerce ailenin geçim kaynağı ve Türkiye'nin ihracat potansiyelinde önemli bir kalem olduğunu söyledi.

Geçen yılın fıstıkta 'yok yılı' olduğunu, bölgede kuraklık ve zirai donun üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Akbaş, "Tüm bu dezavantajlara rağmen 2025 yılında 178 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmış olmamız, sektörümüz adına son derece önemli ve sevindirici bir gelişmedir." dedi.

Son haftalarda bölgede etkili olan kar ve yağmurun fıstık üretimini olumlu yönde etkilediğini belirten Akbaş,

"Bu yıl fıstıkta 'var yılı'na girmiş bulunuyoruz. Yağışlar üreticimizi sevindirdi. Mevsim şartlarının istenilen seviyede seyretmesiyle artacak üretimin, 2026 yılındaki ihracatımıza büyük katkı sağlayacağını ve rakamları yukarı taşıyacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbaş, ihracatı artırmak ve yeni pazarlar oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.